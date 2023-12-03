«حماية المستهلك» تحيل المتهمين بحيازة كميات سكر وأرز غير صالحة إلى النيابة

شن جهاز حماية المستهلك، حملات مكثفة على الأسواق خلال الـ48 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى منتجات تبغ وسجائر تمّ حجبها عن التداول.

ووجه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، باستمرار تكثيف الحملات المُكبرة والتعامل الفوري حيال مُحتكري السكر وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين والضرب بيد من حديد، وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

وبلغ إجمالي ما تمّ ضبطه خلال الحملات 660 كيلو سكر و500 كيلو أرز و4794 منتجات تبغ وسجائر تم حجبهم عن التداول، و2750 منتجات غذائية متنوعة «منتهية الصلاحية».

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وضبط أسعار السلع المختلفة والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع.

وحرص جهاز حماية المستهلك على تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.