مدبولي: توجيهات رئاسية بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، في اجتماع عقده اليوم بحضور وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء بكر الشربيني، مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي، مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنّه أصدر في أغسطس 2022 قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والمواني البحرية والذي نصّ على إنشاء «نافذة رقمية» موحدة لليخوت، تتولى وزارة النقل من خلال قطاع النقل البحري إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.

وفي غضون ذلك، ولفت وزير النقل، إلى إنشاء النافذة الرقمية التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري، موضحا أنّ النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة لإرسالها إلكترونيا إلى الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.

وأضاف وزير النقل أنّ الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية، بينها إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والإسبانية.

وأوضح أنّه جرى إعداد أفلام دعائية للترويج للمواني والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية، مضيفا أنّه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

وأشار إلى أنّ وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، خريطة مُوضحا عليها مواقع المواني والمراين السياحية القائمة حاليا، وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت وزارة السياحة والآثار خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب السياحة؛ منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به.