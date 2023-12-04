«النقل»: ارتفاع إيرادات «سوبر جيت» إلى 367 مليون جنيه في 2022

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اجتماع أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، موضحة أنّ الاجتماع شهد اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن إيرادات النشاط في عام 2022 بلغت مبلغ 367 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه عن عام 2021 بزياده قدرها 78 مليون جنيه ونسبه تطور27%، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة في هذا العام 42000 رحلة مقابل 40.000 رحله في عام 2021 وبزيادة 2000 رحلة بنسبة تطور 5%، فيما بلغ عدد الركاب في 2.8 مليون راكب مقابل 2.4 مليون راكب في عام 2021 وبزيادة قدرها 400 ألف راكب بنسبة تطور 7%.

القطار الكهربائي الخفيف

واستعرض اجتماع الجمعية العامة التشغيل الفعلي لمحطة عدلي منصور، والاعتماد عليها كمحطة رئيسية في أعمال الحجز وتكثيف التشغيل بها في عام 2022 خاصة وأن محطة عدلي منصور محطة تبادلية مركزية عملاقة يتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل «خط عدلي منصور/ السويس– القطار الكهربائي الخفيف– الخط الثالث للمترو– أتوبيسات السوبرجيت- الأتوبيس الترددي».

كما تم استعراض التشغيل الفعلي للمحطات الجديدة «المحطة النموذجية بنادي السكة الحديد- المحطة المركزية الجديدة في مجمع المواقف بمحافظة بورسعيد- محطة سوهاج الجديدة»، وتجديد مكاتب الحجز في محطات «الترجمان– نادي السكة – محطة محرم بك داخلي/ دولي– قنا– أسيوط – ميامي»، وكذا تدعيم أسطول الشركة بعدد 20 حافلة سعة 49 راكب فى عام 2022، وكذا زيادة أصول الشركة– شراء / حق الانتفاع من الأراضى لإنشاء محطات/ جراجات خاصة بالشركة في محافظات مختلفة.

إجراء الصيانة الوقائية لجميع الحافلات

وأشارت الوزارة إلى تحديث منظومة الإطفاء والكاميرات بالجراجات والمحطات ورفع الكفاءة الفنية لعدد 18 حافلة، وإجراء الصيانة الوقائية لجميع الحافلات واستخدام الوسائل الحديثة للحد من الأعطال وتشغيل أول محطة شحن أتوبيسات كهربائية في مصر.