«التعليم» تكشف عن المشروعات البحثية لصفوف النقل.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشف عدد من الإدارات التعليمية، عن الموضوعات البحثية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية».

الموضوعات البحثية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

- البيئة النظيفة هدف المجتمعات، اكتب بحث يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي والإقليمي لتحقيق ذلك..

- المشروعات القومية ونهضة وطن، اكتب في ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع.

- أثر الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمه، اكتب بحث في ذلك.

الموضوعات البحثية للمرحلة الثانوية

- الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي سمة العصر، اكتب بحث في ذلك.

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية، اكتب بحث يوضح ذلك.

- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية، اكتب بحث في ذلك موضحا أثر التغيرات المناخية ودور الدولة والفرد في الحد منها.

شروط البحث

- يراعى التنسيق والمراجعة اللغوية كما يراعى ترابط موضوع البحث ويشتمل البحث على «غلاف، فهرس، مقدمة، الموضوع، خاتمة، مراجع» وارتباط الموضوع بالعناصر الواردة في الفهرس ووضع تصور أو رأي الباحثين في نهاية البحث والالتزام بقواعد التوثيق والأمانة العلمية وشروط الكتابة.

- الصف السادس الابتدائي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي لا يقل عدد صفحات البحث عن 10.

- الصفين الأول والثاني الثانوي لا يقل عدد صفحات البحث عن 15.

- يراعي تعدد مصادر البحث «مجلة، جريدة، كتاب»، ويقسم المعلم «رائد الفصل» طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن 3 طلاب، ولا تزيد على 5 طلاب.

- تختار المجموعة الواحدة موضوع واحد فقط من الموضوعات البحثية السابقة.

- يتعاون المعلم «رائد الفصل» مع معلم المادة لمناقشة الطلاب في الموضوعات البحثية، وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

- يناقش المعلم «رائد الفصل» الطلاب للتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

- يراعى أن تصمم المجموعة صفحة غلاف للبحث مدونا بها «عنوان البحث + أسماء الطلبة المشتركين في المجموعة موضح به ما تناوله كل طالب في المجموعة».