توقيع اتفاقية تعاون علمي مشترك بين المركز القومي للبحوث وكلية هندسة

وقع المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي و اليحث العلمي، إتفاقية تعاون علمي بمقر كلية هندسة النظم الحيوية و علوم الأغذية جامعة زيجيانج بمدينة هانجو الصينية بين الدكتور أحمد عبد السلام -القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية و التغذية و ممثلاً الدكتور حسين درويش ، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث و بحضور قيادات من جامعة زيجيانج التنفيذية, حيث تم التوقيع في مقر الجانب المصري و كذلك بمقر الجانب الصيني بحضور ممثلين من قيادات كلا الطرفين.

القومي للبحوث

الجدير بالذكر أنه بشهر يوليو الماضي 2023 تم توقيع الاتفاقية بمقر المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث و الدكتور ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون البحثية و العلاقات الدولية و بحضور القنصل العام للسفارة الصينية بالقاهرة و الدكتور هاي يونج - عميد كلية هندسة النظم الحيوية ممثلا لجامعة زيجيانج الصينية.

و جاء هذا الحدث على هامش إنعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث و جامعة زيجيانج تحت عنوان " أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف و التقدير و الاستخلاص: مشروع الحزام و الطريق بين جامعة زيجيانج و المركز القومي للبحوث" بين الباحث الرئيسي للجانب الصيني الدكتورة ثايولي لي ممثلاً للجانب الصيني و الباحث الرئيسي للجانب المصري الدكتور مصطفى جودة ممثلاً للمركز القومي للبحوث. حيث إنعقدت هذه الدورة بمقر جامعة زيجيانج المصنفة ضمن أقوى ٣٥ جامعة على مستوى العالم.

شملت أوجه هذا التعاون حتى الأن نشر العديد من الابحاث العلمية بالمجلات العالمية عالية التأثير حيث تم نشر ما يزيد عن ٤٠ بحث علمي بين الجانبين.

و كذلك نشر كتب علمية لدوريات عالمية مثل السيفير و سبرنجر نيتشر و تبادل علمي لأعضاء هيئة التدريس و البحوث بين الجانبين.