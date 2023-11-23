«القومي للبحوث»: نجحنا في تسجيل أكثر من 400 براءة اختراع خلال الفترة الماضية

أكد الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المركز بقوم بدور فعال في دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المختلفة من خلال تقديم الأفكار والاستشارات التي تؤدي في النهاية إلى وجود منهج ذو قيمة.

القومي للبحوث ودعم المنتجات الوطنية

وأضاف نائب رئيس المركز للبحوث في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بربط البحث العلمي بالصناعة، مضيفا أن المركز يستقبل العديد من الشركات الراغبة في الوصول لمنتجات بديلة عن المستورد، وبدأنا بالفعل في التطبيق وأن المستتثمر يستطيع إنتاج منتجات، كقطع غيار لبعض الأجهزة.

وأكد «معوض»، أن المركز نجح خلال الفترة الماضية في الحصول على أكثر من 400 براءة اختراع لمنتجات بمختلف المجالات، لافتا إلى المركز العام الماضي حصل على 33 براءة اختراع والحصول على الجائزة الأولى في براءات الاختراع من أكاديمية البحث العلمي، لافتا إلى أن المركز أنشأ وحدة تطوير الصناعة للمساهمة في دعم الصناعة بمختلف مجالاتها ومشروعاتها.