«القومي للبحوث» يكشف طرق التغذية السليمة للمراهقين.. بينها تناول الفاكهة

أكدت الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مرحلة المراهقة تعد من أهم المحطات في رحلة الإنسان، فهي تحمل في طياتها العديد من التحولات الجسدية والعقلية.

التغذية السليمة للمراهقين

وقالت «بسيوني» وفق بيان صادر عن المركز، إنه يجب العناية الفائقة بنوعية الغذاء الذي يتناوله المراهق، ليساعده على النمو والتطور بصورة صحية وسليمة، إذ ينبغي الاهتمام بالتغذية خلال مرحلة المراهقة من حيث النوعية والكمية، حفاظًا على النمو الصحي للجسم ونتجنب أي اضطرابات.

وقالت إنه يجب أنّ يشمل النظام الغذائي، عددًا من المكونات الأساسية، مثل الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم والضروري لنمو عظام قوية، والنشويات الصحية التي توفر الطاقة اللازمة، ومنتجات اللحوم التي تحتوي على البروتينات، إلى جانب الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، وأيضًا الحديد، الذي يعد أساسيًا للفتاة المراهقة نظرًا لفقدانها كميات كبيرة من الحديد خلال فترة الطمث.

وأضافت أنّ التغذية السليمة للمراهقين، تقي من بعض الأمراض مثل الأنيميا وهشاشة العظام والسمنة، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجسم من خلال تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة.

نصائح لتغذية المراهقين بشكل صحي

1- من المهم أنّ يتناول المراهق وجبة إفطار مغذية قبل الذهاب إلى المدرسة.

2- تناول اللحوم بأنواعها، والألبان، والأسماك، والبيض، والبقوليات.

3- شرب الماء بشكلٍ مستمر.

4- تناول الخضروات والفاكهة.

6- تشجيع المراهقين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

عادات غذائية يجب تجنبها

ونصحت «بسيوني» بالابتعاد عن عدد من العادات الغذائية الخاطئة، كما يلي:

- تناول الطعام أمام الشاشات، إذ يؤدي ذلك إلى الإصابة بالسمنة.

- تناول الطعام في مطاعم الوجبات السريعة، ما يحرمهم من العناصر الغذائية المفيدة.

- إهمال وجبة الإفطار.

- محاولة الوصول إلى الوزن المثالي بطرق غير صحية.

- تناول مشروبات الطاقة والغازية والحلويات.