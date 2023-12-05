إطلاق مبادرة «صوتك أمانة» في مدارس جنوب سيناء للتوعية بالمشاركة السياسية

أطلقت مدرسة شرم الشيخ الرسمية، اليوم، مبادرة «صوتك أمانة» لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة طلاب المدرسة من جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

دور الطلاب المجتمعي

وقالت دينا محمد عامر، مديرة مدرسة شرم الشيخ الرسمية: أطلقنا المبادرة تحت شعار صوتك أمانة، بهدف توعيه الطلاب بأهميه المشاركة المجتمعية وإرثاء دورهم المجتمعي في توعية من حولهم بالمشاركة السياسية ولضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لدي الطلاب منذ الصغر، وتعريفهم بأهمية إبداء رأيهم واختيار من يمثلهم وتطوير قدراتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم للمستقبل.

أهداف المبادرة

وأشارت «عامر» إلى أن المبادرة لاقت استحسانا وتفاعلا كبيرا من الطلبة، حيث استمعوا لمحاور المبادرة التي تبرز أهمية المشاركة بالحياة السياسية في المستقبل، مما زاد من حماس الطلبة لتفعيل دورهم المجتمعي في رفع الوعي وتنمية روح الإنتماء والولاء والمشاركة، دون التأثر بالأفكار السلبية التي تستهدف عقول الشباب بهدف الإضرار بالوطن.