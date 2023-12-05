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جنوب سيناء تحذر من مخالفات البناء قبل العمل بقانون التصالح.. 9 خطوط ساخنة

كتب:

داليا منير
02:16 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
مخالفات البناء

مخالفات البناء

أصدرت محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قرارا يتضمن تكليفات رئاسية تتعلق بضرورة وقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

قرارات المحافظة لوقف مخالفات البناء

وتضمن القرار ضرورة توقف أعمال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ووقف أعمال البناء المخالف والبناء بدون ترخيص أو تعلية أو توسعة أو إضافة أو هدم بدون ترخيص، وكذا استغلال البعض للفترة قبل صدور قانون التصالح لعمل المخالفات ثم التصالح عليها.

أرقام الإبلاغ عن مخالفات البناء

وأكدت المحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقاف الدعم ضد المخالفين والمتعدين، كما أهابت بالمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بالمخالفات والتعديات بالاتصال على غرف عمليات مدن المحافظة وهي كالآتي:

مدينة طور سيناء.. 3775004.

مدينة رأس سدر.. 3400206.

مدينة أبو رديس.. 3440600.

مدينة أبو زنيمة.. 3420002.

مدينة سانت كاترين.. 3470310.

مدينة شرم الشيخ.. 3664150.

مدينة نويبع.. 3500303.

مدينة دهب.. 3640202.

مدينة طابا.. 3530215.

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بقلم داليا منير