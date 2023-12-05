حملة «بشبابها» تزور قرية شيبانة بشمال سيناء للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

وصلت حملة «بشبابها» إلى قرية شيبانة جنوب رفح، والتقت بأهالي القرى لحثهم على الخروج بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقدموا التوعية للأهالي.

وقال عبد الغفار سويلم أحد أعضاء الحملة أنه تم لقاء أهالي شيبانة، والتعرف على متطلباتهم، والعمل على فتح باب التواصل بين شباب الحملة وأهالي القرية والقرى الأخرى.

وأضاف «سويلم»، أنهم التقوا شيوخ القرية، والذين بدورهم أكدوا بأن أبناء القبائل عموما وقرية شيبانة على وجه الخصوص يؤيدون ويبايعون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقالت نسرين محمد، إحدى المتطوعات في حملة بشبابها، إنه تم حث النساء على الخروج، والعمل على تغيير المعتقد القديم بمنع خروج المرأة، فالمرأة مثل الرجل لها حقوق وعليها حقوق، وخروج المرأة يأتي من دافع الوازع الوطني بتحمل المرأة مسؤلياتها.

كما ذكر أمين التنظيم سعيد القصاص أن الشباب لديهم وعي وإيمان بما يقوموا به، مهما بالرغم مما لاقوه من صعاب في الوصول الي أماكن المواطنين في البيوت، وكذلك الدواوين ومراكز الشباب والقرى والتجمعات البعيدة.