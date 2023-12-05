وزير الإسكان يلتقي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية العماني

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور على بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحضور الوفد المرافق لوزير الإسكان، ومسؤولي الهيئة.

وأكد أن الدولة المصرية لديها فرص واعدة في الاستثمار بمختلف المجالات، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر، وشبكة الطرق القومية التى تم تنفيذها لتكون بمثابة شرايين للتنمية، وحلقة وصل بين العمران القائم، ومناطق التنمية المستهدفة.

إنشاء مجتمعات عمرانية

وأوضح أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحا أن غالب المدن الجديدة تضم مناطق صناعية متكاملة، تحتوي على جميع الصناعات المرتبطة بالأنشطة المناسبة للإقليم الذي تقع المدينة في نطاقه.

مناطق صناعية متكاملة

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، المنصة الخاصة بالهيئة، والتى توفر الخرائط الجغرافية المتكاملة، ما يتيح للمستثمرين الحصول على جميع المخططات للمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية، التي تشرف عليها الهيئة.