وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة المدن الجديدة، في إطار استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

متابعة تطهير المجاري وبلاعات الأمطار

ووجه بضرورة وجود فرق عمل مخصصة لسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية، وزيادة مياه الأمطار، مع ضرورة توافر المعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل، بالإضافة إلى أهمية المراجعة الدورية لمصارف الأمطار، وبلاعات الصرف الصحي، للتأكد من تطهيرها، وجاهزيتها.

وتنفيذًا لتوجيهات الوزير، قامت أجهزة المدن الجديدة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لاستقبال فصل الشتاء، شملت تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وتشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلاً عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه، للعمل من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

وضع خطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة

كما وجه أجهزة المدن الجديدة بضرورة التنسيق بين الإدارات المعنية، وغرفة العمليات على مدار الساعة، ومراجعة صيانة جميع المعدات المطلوبة، والتأكيد على عدم ركن السيارات أعلى فتحات تصريف الأمطار، والتي تم تمييزها بطلائها باللون الأحمر.

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المرافق بالمدينة، والاستعداد لفصل الشتاء، حيث تم المرور على محطة رافع الأوسطي لمياه الشرب والري، والتي تبلغ سعتها التخزينية ما يقارب من 125 ألف متر مكعب ما بين مياه صالحة للشرب، ومياه لري المسطحات الخضراء.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن عدد الخزانات داخل محطة الأوسطي هي 4 خزانات لمياه الشرب، تبلغ مساحة تخزينها أكثر من 80 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب، وكذا خزانين لمياه الري الخاصة بالمسطحات الخضراء، تبلغ مساحة تخزينها أكثر من 40 ألف متر مكعب، وتغذي المحطة مناطق الحي الحكومي، وفندق الماسة، ومسجد مصر، ومسجد الفتاح العليم، والحي السكني الخامس، وكذا يتم المناورة بها تحسباً لأي طارئ يحدث.

وعقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاتٍ موسعة مع ممثلي الشركة المنفذة، وكذا الاستشاري الخاص بالمشروع، وطاقم التشغيل والصيانة القائم على المحطة، وشدد على الالتزام بالتواجد المكثف من طاقم التشغيل والصيانة، والتأهب لأى طوارئ قد تحدث في فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التعامل بأقصى سرعة في حالة سقوط أمطار غزيرة على المدينة.

ووجه المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بمواصلة الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار، للحفاظ على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وكذا التنسيق مع شركات الصيانة العامة بالمدينة، لتكثيف العمل لرفع كفاءة وتطوير المزروعات.