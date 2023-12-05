وزيرة البيئة: حماية مسارات الطيور المهاجرة أحد أهداف مشروعات الطاقة في خليج السويس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنّ الهدف الأساسي من الاستثمار البيئي بقطاع الطاقة المتجددة في خليج السويس، هو المحافظة على البيئة بتوليد الطاقة من مصادر صديقة للبيئة، كطاقة الرياح للمساهمة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

الحد من مشكلات التغيرات المناخية

وأضافت وزيرة البيئة في الحلقة النقاشية التي عقدها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بجناحه، والتي تدور حول المبادرة العالمية للطبيعة وشبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش فعاليات قمة المناخ cop28، أن ذلك يساهم في الحد من مشكلات التغيرات المناخية مع الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها، كأحد أهم مسارات الطيور عالميا، مشيرة إلى أنّ ذلك يؤكد أن العمل البيئي والاستثمار وجهان لعملة واحدة.

التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي

وتابعت وزيرة البيئة أنّ مراعاة الاشتراطات البيئية في مشروعات الطاقة بخليج السويس يأتي إيمانًا بأهمية الطيور، والتعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي للحفاظ عليها، واستدامة مسارات هجرتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، ويساهم في مشاركة الفرد والمجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.