3 مكونات.. مشروب بسيط يساعد في تنظيف الجسم من السموم

تخلص الجسم من السموم قد يكون صعبا إذا لم تقم الكلى والكبد بوظيفتهما بشكل سليم، لكن يتمتع الجسم بآليات تخلصه من السموم والفضلات، مع الحرص على تناول بعض المشروبات التي تنقي الجسم تماما من السموم، حيث أن تراكمها يؤدي إلى الإصابة بالتهابات وربما الأمراض الخطيرة.

ويمكن للأشخاص الحرص على تناول مشروب واحد مكون من 3 وصفات بسيطة موجودة في كل منزل، لكنه يستطيع تخليص أو تنظيف الجسم من السموم المتراكمة في الجسم والتي تؤدي إلى أمراضا خطيرة، وفق صحيفة «Times of India».

تنظيف الجسم من السموم

الدكتورة منى النجار، أخصائي التغذية العلاجية، أكدت لـ«الوطن»، أنه يمكن الحرص على إدراج مشروب الشمندر والكركم والزنجبيل في النظام الغذائي للتخلص من سموم الجسم المتراكمة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الخطيرة، من خلال تعويض فقدان العناصر الغذائية ومنح الجسم بمضادات الأكسدة المطلوبة والفيتامينات والمعادن.

يتميز الشمندر والكركم والزنجبيل، باحتوائهم على مضادات الأكسدة والمركبات النشطة الطبيعية، التي تساعد في تنقية الدم بشكل أفضل، فضلا عن تقليل ما يسمى بـ«الإجهاد التأكسدي»، كما يساعد في تحسين مستويات الهيموجلوبين، وفق «النجار».

مشروب يعمل على تنظيف الجسم من السموم

أخصائي التغذية العلاجية شرحت طريقة إعداد المشروب، وهي كالتالي:

- إحضار جذر شمندر، وجذر الكركم الطازج، وزنجبيل، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وهو اختياري، وإضافة 3 أكواب من الماء إلى الخليط.

- يتم غسل الشمندر والزنجبيل والكركم بشكل جيد.

- يجرى توزيع الشمندر والزنجبيل والكركم بشكل منفصل.

- إحضار وعاء به 3 أكواب ماء نقي.

- يتم إضافة الزنجبيل والكركم، وتقليبهما جيدًا، ثم يتركان ليتخمرا لبضع دقائق.

- بعد تخمر الكركم يتم إضافة الشمندر إلى المزيج، ويترك على نار خفيفة لبضع دقائق.

- يتم ترك الخليط ليبرد أو يمكن وضعه في الثلاجة لتنظيف الجسم من السموم.

- يجرى إضافة جميع المكونات إلى الخلاط مع عصير الليمون أو العسل بهدف تحضير مزيج ناعم.

- يتم تصفية المزيج جيدًا قبل الصب في أكواب لتناوله، ويمكن شربه مرة يوميا أو إدراجه للنظام الغذائي.