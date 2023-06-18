أستاذة مناعة لـ«قناة الناس»: تغير المزاج قد يكون دليل وجود سموم في الجسم

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، إن هناك مؤشرات وأعراض معينة تظهر على الجسم، تكشف زيادة السموم، ما يستدعي تدخل طبي عاجل.

الشريف: أسباب تؤدي إلى بثور الوجه وعدم انضباط المزاج

أضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ بثور الوجه وعدم انضباط المزاج، وصداع، ونوبات إسهال أو إمساك بصورة مفاجئة، الطفح الجلدي وارتفاع درجة الحرارة، أو فقدان الشهية، وغثيان، كل دي مؤشرات على وجود سموم زيادة فى الجسم، والأجهزة الكبد والكلى وغيرها أصبحت قادرة على إخراجها من الجسم.

الحذر من أية أعراض غريبة تظهر على جسم الإنسان

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بكلية جامعة الأزهر، «لازم كل إنسان يحذر من الأعراض التى تظهر على جسم، ويتابعها كويس حتى لا يدخل فى مشاكل صحية أكبر من الموجودة».