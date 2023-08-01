قسم السموم بـ«بنها الجامعي» يحذر من خطورة «حبة الغلة» ويطالب بحظرها

حذر قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، المواطنين، من خطورة الاحتفاظ بحبة الغلة القاتلة، والحذر في التعامل مع المبيدات الحشرية، لما قد يسبب من فقدان للحياة على خلفية مصرع وإصابة طالبتين أمس، حيث استقبل القسم الحالتين، ونجح في إنقاذ إحداهما، ولقيت الثانية مصرعها خلال محاولة إنقاذها.

أكد بيان قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، ضرورة وجود بدائل آمنة لمواجهة انتشار تناول الغلة السامة، وحظر تداولها، لما لها من أثار سيئة في حالة تناولها، مشيرا إلى أنه يمكن إسعاف أي حالة تناولت حبة الغلة خلال 60 دقيقة فقط، وهي مدة قصيرة.

محاذير لتفادي أضرار التعامل مع حبة الغلة

أوضح قسم سموم بنها الجامعي، في بيان أنه لحين حظرها، واستمرار استخدامها، يجب توخي الحذر في استخدامها كالتالي:

- عدم لمسها باليد، حيث أن هناك مواطنين بالفعل دفعوا حياتهم ثمنا لعدم غسيل أيديهم جيدا بعد استخدامها.

- ممنوع استخدامها في البيوت، لأن الغاز الناتج عنها يتسرب من فتحات التهوية، وممكن يقتل سكان المنزل، لذا يستخدم في أماكن تخزين القمح المغلقة فقط.

- بعد تفاعلها مع الهواء، وخروج الغاز منها، يتبقى رماد يكون خطير جدا، ويجب دفنه بالرمال، أو إفساد فعاليته بالصابون.

وأكد بيان قسم السموم ببنها الجامعي، أنه استقبل حالتين اليوم لفتاتين حاصلتين على ثانوية عامة اليوم، وقدم لهما الخدمة الطبية اللازمة، لكن فقدت إحداهما حياتها، والثانية جرى إنقاذها، باعتباره القسم الوحيد علي مستوى المحافظة في خدمة اهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

جهود بنها الجامعي في مكافحة حبة الغلة والتوعية بخطورتها

أكد الدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أنه جرى تنظيم ندوة مؤخرا حملة للتوعية بخطورة التعامل مع حبة الغلة بالإضافة إلى التوعية المستمرة من خلال قطاع خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بطب بنها، بإشراف الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مركز السموم أعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت عدلي في بيان لها، أن الكلية تتبنى هذا الدور التوعوي للمواطنيين، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

أضافت أنه جرى تنظيم الحملة لطلاب كلية الطب والعاملين بالكلية، والمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية، بوجود فريق متميز من أطباء قسم السموم، برئاسة الدكتورة شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، للتحذير من هذه الظاهرة، بهدف القضاء عليها من خلال تكاتف المجتمع ككل.