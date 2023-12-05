خالد جلال ينعى ناهد فريد شوقي: أسهمت في حركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، المنتجة ناهد فريد شوقي، التي غيبها الموت، صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عاماً.

خالد جلال ينعى ناهد فريد شوقي

وقال «جلال»، في بيان: «فقدنا شخصية مهمة، أسهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان».

يشار إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقى ابنة عملاقي الفن فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين».