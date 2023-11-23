خالد جلال ينعى يعقوب الشاروني: ترك إرثا كبيرا تزخر به مكتبة الطفل في مصر

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي وافته المنية اليوم.

وقال «جلال»، في بيان: «إننا فقدنا رائدا لأدب الطفل، بعد أن ترك لنا إرثًا كبيرًا تزخر به مكتبة الطفل في مصر والعالم العربي»، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان

يذكر أن الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، ترك أكثر من 400 مؤلف للطفل، منها: «مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة زهرة مع الشجرة، عفاريت نص الليل، أحلام حسن»، كما ترجمت مؤلفاته للإنجليزية والفرنسية، وله العديد من الدراسات في أدب ومسرح الطفل.

كما أسهم في دعم عدد من المشاريع الثقافية المهمة الخاصة بأدب الطفل، منها مجلد ثقافة الطفل الذي بدأ منذ أكثر من 30 عاما، وبلغ عدد الكُتب التي كتبها للأطفال وجرى نشرها أكثر من 400 كتاب.

حصل على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب في عام 1960، كما حصل على الجائزة الأولى للتأليف المسرحي من وزارة الثقافة عن مسرحية «جنينة المحطة» سنة 1962.