سمير غطاس.. مسيرة من إثارة الجدل والسعي للشو السياسي

لم تخلو مسيرة سمير غطاس على مدار تاريخه السياسي من إثارة الجدل والسعي للشو السياسي، فاعتاد اختلاق الأزمات في البرلمان منذ أن كان عضوا به للتغطية على فشله في دائرته، فكلما وجد فرصة للظهور، خرج علينا بأكذوبة جديدة، كان آخرها مزاعمه التي قالها أمس في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب والتي وجهها هذه المرة للإدارة المصرية، بأن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر من خلال بوابة رفح البرية التي تديرها مصر يسبقها الحصول على إذن من الجانب الإسرائيلي.

فلم تتخطَ ادعاءاته المستمرة بأنه يعلم ما لا يعلمه غيره كونها كلام مرسل غير موثق أو معتمد على أي مصدر في أغلب تصريحاته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتفنيد ما قاله من معلومات غير موثقة وغير مثبتة، لم يقدم بها دليل أو وثيقة تؤكد ادعاءاته، وردت عليه الخارجية المصرية في بيان لها، شددت خلاله على أن السلطات المصرية فقط هي المعنية بتنسيق إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن، ما جعله في مرمى نيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي لترويجه شائعات من شأنها النيل بأمن مصر القومي في وقت شديد الخطورة تمر به المنطقة العربية بأكملها.

هجوم رواد «السوشيال ميديا» على سمير غطاس

وغرد حساب على منصة التواصل الاجتماعي «X»، يحمل اسم «sherif hegab» قائلا: «يا ريت سمير غطاس يرحمنا من فتاويه العسكرية، وادعائه المستمر بأنه يعلم ما لم يعلمه أحد ودائما يملك السبق، ومعلوماته لا تزيد عما يقال على القهاوي، ومعظم ما يتناوله يوجد من هم أفضل منه علما وتأهيلا يتناولونه بأسلوب أكثر حرفية».

وكتب حساب آخر، على منصة X يدعى «جيفارا»: «طيب مش المفروض استدعاء سمير غطاس واستجوابه أنه بيتهم مصر بكده».

ونشر حساب آخر، على منصة X يدعى «youssef»: «المفروض يتم التحقيق مع سمير غطاس مش نكتفي ببيان وزارة الخارجية وخلاص، مش هنفضل شغالين طول عمرنا على شاهد مشفش حاجة».