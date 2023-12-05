سمير غطاس.. رحلة من الغموض وترويج الأكاذيب

مسيرة غامضة تحيط باسم سمير غطاس، فهو يمتلك حقيبة مليئة بالغموض. فعلى مدار سنوات كان معروفا لدى المصريين باسم محمد حمزة، وهو ما آثار التساؤلات، «هل هذا هو اسمه الحقيقي أم سمير غطاس الاسم الحقيقي؟».

سمير غطاس وحركة فتح

ارتبط اسم سمير غطاس بحركة فتح، فهو أحد كتاب الحركة، ويعتقد البعض أنّه فلسطيني.

فقد انضم لحركة فتح والثورة الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات، وأشار البعض إلى صلة القرابة التي تربطه بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكذلك قيادات الحركة وعلى رأسهم الرئيس الحالي محمود عباس «أبو مازن»، ومحمد دحلان وخليل الوزير أبو جهاد.

التحول في رحلة سمير غطاس

في نهاية السبعينات، سافر غطاس إلى خارج مصر والتحق بحركة فتح، بل وساهم في نشاط المقاومة الفلسطينية، وكان معروفًا لكثير من قادة منظمة التحرير الفلسطينية.

عندما عاد إلى مصر في منتصف الثمانينات كان يتحرك باسم حركي أطلق عليه، وهو محمد حمزة، ثم اتخذ بعدها طريق البحث وأصبح باحثا وخبيرا في القضية الفلسطينية.

أحداث 2011

ساهمت أحداث 2011 بمصر، في ظهور سمير غطاس إعلاميا، ولا سيما أنّه من خلال الإدلاء بتصريحات مثيرة، ثم جاءت انتخابات 2015 وترشح لمجلس النواب وفاز بدائرة مدينة نصر.. لكنه لم يقدم أي شيء طوال الدورة البرلمانية، ولذلك فشل في أن يحوذ على ثقة المواطنين بدائرته مرة أخرى.

أكاذيب حول غزة

واختفى سمير غطاس، لفترة من الوقت ثم عاد مع اشتعال الوضع في غزة، فأصبح ضيفا على برنامج إعلامي شهير، وبجنسية مزدوجة، ومن خلال تلك النافذة ينشر الأقاويل التي يريد ترويجها واخرها ما قاله ومزاعمه حل عودة المصريين المقيمين في غزة إلى وطنهم، حيث ادعى أنّ مصر تحصل على إذن إسرائيل للسماح بعودة المصريين!

تلك الأكاذيب التي ردت عليها وزارة الخارجية في بيان أكدت فيه أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

ونفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كل ما يتردد إعلاميًا خلاف ذلك، داعيًا إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.