حزب «الجيل»: سمير غطاس لم يتحر الصدق مع عمرو أديب وحديثهما عار من الصحة

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، خطورة ما تحدث به سمير غطاس، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، حول أن المصريين المتواجدين في غزة يتطلب حصولهم على تأشيرة إسرائيل لكي يعودوا إلى بلدهم، وهذا الحديث واضح تماما أنه عار من الصحة، وكان يجب عليهما تحري الصدق فيه؛ لأنها مسألة تتعلق بالهيبة والسيادة المصرية.

أضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القنصلية المصرية في غزة، هي من تتولى عملية تسهيل خروج المصريين من غزة إلى الوطن، مؤكدا أنها «سقطة» كان لا يجب أن يقع فيها سمير غطاس، وكان يجب أن يراجعه فيها عمرو أديب.

«الشهابي» يتساءل: من أين أتى سمير غطاس بهذه المعلومات؟

وتساءل رئيس حزب «الجيل»: «من أين أتى سمير غطاس، بهذه المعلومات الخاصة بحصول المصريين العائدين إلى وطنهم من غزة بتأشيرة خروج من سلطات الاحتلال الإسرائيلي»، لذلك أرجو أن يكون في حديث سمير غطاس، عرض لما تقوم به الدولة من مهام جليلة بشأن تسهيل عودة المصريين وغيرهم من غزة عبر معبر رفح.