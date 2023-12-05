وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي «فورتسكيو» التعاون في مجال الطاقة الخضراء

التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فورتسكيو» للطاقة الخضراء، ومعتز قنديل الرئيس الإقليمي لشركة «فورتسكيو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، على هامش فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات.

المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وتطرقت دكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته» برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليؤكد التزام الدولة بتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

الاستثمار في المشروعات الخضراء

أكدت «السعيد» اهتمام الصندوق السيادي بالاستثمار في المشروعات الخضراء خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل»، وأشارت إلى أهمية البناء على التعاون الذي جرى خلال مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022 من توقيع اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء

وناقش الطرفان تبادل أوجه الاستفادة من المبادرات التي تقوم بها مصر في العديد من المجالات الإصلاحية وأيضًا ما يمكن أن تقدمه الشركة من دعم في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء.