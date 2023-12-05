محافظ القليوبية: توفير كل المستلزمات لضمان جاهزية لجان انتخابات الرئاسة

واصلت محافظة القليوبية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الحالي، حيث تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

تجهيز لجان مدينة ومركز قليوب

وقام محافظ القليوبية بجولة اليوم بمدينة قليوب تفقد خلالها لجنة مدرسة مركز شباب سنديون (اللجنة العامة) وتفقد لجنة معهد قليوب الإعدادي الثانوي بنين الأزهري (اللجنة العامة) وتفقد لجنة مدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية لغات وتفقد لجنة مدرسة علاء أبو سليم الثانوية وتفقد لجنة مدرسة عزيز المصري الابتدائية، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز لجان مدينة القناطر الخيرية

كما تفقد المحافظ لجان مدينة القناطر الخيرية بمدرسة عمر مكرم بأبو الغيط ومدرسة منشأة أبو الغيط ومدرسة الشهيد محمد صديق ومدرسة عمرو بن العاص بشلقان ومدرسة الإعدادية بنات بشلقان ومدرسة الفاروق عمر بشلقان ومدرسة الشهيد عمر مجدي بالقناطر ومدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الثانوية الصناعية بنات (اللجنة العامة) بالقناطر الخيرية، موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجان وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

وخلال الجولة استمع المحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجه على الفور بحلها.

365 مقرا انتخابيا في القليوبية

يذكر أن محافظ القليوبية أكد أنه تم تجهيز 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها عدد 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، وقص الأشجار، ودهان البلدورات، ودهان وتجميل أسوار اللجان، وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وحث محافظ القليوبية المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام للتنسيق، والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقليوبية، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

كما تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية.