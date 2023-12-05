وزارة البيئة: ضبط «صقرين» مهددين بالانقراض قبل بيعهما في الإسكندرية

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية من ضبط عدد من الطيور المهددة بالانقراض بمنطقة قايتباي بمحافظة الإسكندرية.

وورد للفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية بلاغ بوجود عدد من الصقور يتم عرضها للبيع أمام النادي اليوناني بمنطقة قايتباى بالإسكندرية ويعتقد أنها من الطيور المهددة بالانقراض.

ضبط صقري عقاب

وعلى الفور توجه فريق عمل مشترك من قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، وفرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، للمعاينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث تبين وجود عدد 2 صقر عقاب، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة بالملحق 1 من اتفاقية سايتس للأنواع المهددة بالانقراض، كما أن هذه الطيور محظور بيعها أو الاتجار بها أو حيازتها طبقا للاتفاقيات الدولية وبالمخالفة للمادة 28 من قانون البيئة، الذي يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أوالحيوانات البرية أو نقلها أو التجول بها أو عرضها أو بيعها دون ترخيص.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بقسم شرطة الجمرك، ومصادرة الصقور المضبوطة وتسليمها لحديقة الحيوان بالإسكندرية لحين صدور قرار النيابة بالتصرف في هذا الشأن.

حماية الحياة البرية

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين ضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات، رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.