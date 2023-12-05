حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح تنفذ محاكاة للانتخابات في 5 لجان

نفذت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة مطروح، نموذج محاكاة في الانتخابات الرئاسية في 5 لجان في مدرسة زاهر جلال، ومدرسة التحفيظ القرآن، ومدرسة باحثة البادية، والشهيد أحمد عبد الكريم، ومجمع أبو بكر، بمركز مرسى مطروح.

محاكاة الانتخابات الرئاسية

وتابع النائب عيسي أبو تمر عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، اليوم، نموذج محاكاة الانتخابات الرئاسية مع المندوبين باللجان بالتزامن مع سير العملية الانتخابية، مع توافد الناخبين لمقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها

وقال عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، إن الهدف من نموذج المحاكاة توضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها، والالتزام بتنفيذها خلال انتخابات الرئاسة المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر، بالإضافة إلى تدريب القوى البشرية أصحاب التوكيلات على كيفية سير الانتخابات بطريقة صحيحة، خاصة وأن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، فلابد من التكاتف حول القيادة السياسية .

مشاركة المرأة في الانتخابات

وأكد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح، ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة في هذه الانتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، وتدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاه وطنها.

وذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمطروح تواصل الزيارات الميدانية في التجمعات والمناسبات الجماهيرية للقبائل البدوية في مراكز المحافظة، لدعم المرشح الرئاسي السيسي في الانتخابات.