«تعليم مطروح» تنظم نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية في مدرسة بالعلمين

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، برنامج محاكاة للانتخابات الرئاسية، نفذه طلاب مدرسة العلمين الابتدائية، تحت شعار «العلمين تنتخب انزل شارك من أجل وطنك»، وذلك بمدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الثانوية بنين، تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشؤون التنفيذية بتعليم مطروح، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية، ومسعد بدوي وكيل الإدارة، وهند عفيفي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

محاكاة الانتخابات الرئاسية بالعلمين

وقال وكيل تعليم وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه في إطار التوعية المستمرة بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جرى تنظيم محاكاة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية في إدارة العلمين التعليمية لتوعية التلاميذ وتعريفهم بالانتخابات وزرع الوطنية بهم منذ الصغر.

فيلم تسجيلي عن مراحل الانتخابات الرئاسية

وتابع وكيل تعليم مطروح والحضور من خلال فيلم تسجيلي، مراحل الانتخابات الرئاسية وتم التأكيد من خلاله على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، كواجب وطني ووفقًا للحق الدستوري ولتحقيق الديمقراطية.

تعميق الانتماء للطلاب

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن تلك الأنشطة بمدارس العلمين تأتي تفعيلا للمبادرة الوطنية «بلدنا أمانة في أيدينا، انزل شارك انتخب»، حيث نفذت مدرسة العلمين محاكاة لمراحل الانتخابات الرئاسية بداية من أول المراحل حتى صناديق الاقتراع ثم الفرز حتى النتيجة وذلك لتثقيف الطلاب سياسيا وزيادة الوعي القومي وتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب.

مسيرة وطنية لطلاب مدرسة معاذ بن جبل

كما شارك وكيل الوزارة بالمسيرة الوطنية التي نفذها طلاب معاذ بن جبل الإعدادية بنات ومدرسة سيدي عبدالرحمن الرسمية لغات وسط أجواء وطنية مفعمة بالأمل والتفاؤل.

ولفت إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وفرض على الجميع كون الإدلاء بالصوت أمانة مع اختيار من يستحق حمل أمانة قيادة هذا الوطن العظيم بجدارة واقتدار، مؤكدا أن الوطن أمانة في أعناقنا، داعيا جموع المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

داعيا رب العزة أن يحفظ مصرنا الحبيبة لتبقي دوما واحة يانعة للأمن والأمان والإستقرار والرخاء والازدهار.