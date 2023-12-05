وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات في «إيديكس 2023»

في ختام فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 ، والمقام بمصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من أجنحة الشركات الصينية المشاركة بالمعرض وهي (سيتك، كاتك، بولي تك، نورينكو، CGWIC)، وكذا تفقد جناح شركة كانك التركية وجناحيّ دولتيّ الهند وأرمينيا بالمعرض.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية

شدد الوزير محمد صلاح على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة، مضيفا أن ما يمتلكه الإنتاج الحربي وهذه الجهات من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل المعرض، واستعرض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بالمعرض.

تبادل الخبرات مع الجهات العالمية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن الوزير وجه الدعوة لهذه الشركات للقيام بزيارات ميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لديها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.