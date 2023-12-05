لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة بـ«إيديكس 2023»

في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، جرى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.

والتقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، مع قائد القوات البحرية اليونانية، وآمر القوة البحرية الكويتية، وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية، ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له.

كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية، ونائب رئيس شركة (Leonardo hel) الإيطالية، ورئيس مجلس إدارة (MBDA) الفرنسية، والنائب الأول والمدير التنفيذي لشركة (روسابرون إكسبورت) الروسية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلا روسي.

كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية، ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلا روسي، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (LOCKHEED MARTIN) بالسعودية وأفريقيا، ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية.

فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية.

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.