تنظيم المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي على هامش «إيديكس 2023»

في إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية، نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوي تحت عنوان (التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل) على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوي للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي.

وألقى الفريق محمـد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكل الوفود المشاركة في المنتدى، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تسهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوي لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية بحضور عدد من رؤساء الجامعات جرى فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في كل التطبيقات العلمية والعملية، أعقبه عرض تقديمي لقوات الدفاع الجوي تناول التحديات الجوية الحديثة والتطور التكنولوجي والنظرة المستقبلية، كذلك عرض منتجات الشركات المصرية لأنظمة ومعدات الدفاع الجوي وأنظمة مجابهة الأسلحة غير النمطية، إضافة إلى عروض منتجات الشركات المشاركة بالمنتدى.

كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلي الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانات المتاحة وأساليب الاستخدام علاوة على الاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.