الاتحاد المصري للتأمين يبحث سبل التعاون مع ممثلي سوق التأمين الإماراتي

التقى علاء زهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفرو آسيوي، وحسين الشربيني، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للتأمين، ومؤمن مختار أمين عام الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وخالد البادي، رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين. وذلك على هامش اللقاء التعارفي بين رئيس جمعية الإمارات للتأمين ورئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والسادة رؤساء شركات التأمين بالسوق المصري بهدف تعزيز التعاون بين السوقين الاماراتي والمصري.

دعم كبير لسوق التأمين المصري

وقال علاء زهيري، إن الاتحاد المصري للتأمين يقدم دعما كبيرا لسوق التأمين المصري من خلال لجانه الفنية التي بلغ عددها 20 لجنة وكان أحدثها لجنة الاستدامة ولجنة التحول الرقمي ونظم المعلومات، بالإضافة إلى أن الاتحاد يقوم بإصدار نشرة إلكترونية أسبوعية بهدف رفع الوعي التأميني لدي جميع المهتمين بصناعة التأمين محلياً وعالمياً حيث يتم إرسال هذه النشرة لأكثر من عشرة آلاف متابع.

جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصري للتأمين

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه يأمل في الفترة القادمة أن يتم تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في نوفمبر 2019 بين جمعية الإمارات للتأمين والاتحاد المصري للتأمين وكذلك استمرار التعاون بين الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين في ظل رئاسة خالد البادي والاتحاد المصري للتأمين.

من جانبه، عبر خالد البادي عن سعادته بلقاء السوق المصري مشيراً إلى أنه يعتبر مصر بلده الثاني، مؤكدًا على أنه يتمني أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون بين السوق الإماراتي والسوق المصري، كما أضاف أنه يعتزم خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفروآسيوي أن يتم تطوير خطط العمل بالاتحاد مما ينعكس بشكل إيجابي على جميع أعضاء الاتحاد.

التعامل مع السوق المصري منذ أكثر من 50 عاما

وأوضح محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية الإمارات العربية المتحدة وعضو مجلس ادارة الاتحاد الافرو آسيوي، أنه يتعامل مع السوق المصري منذ أكثر من 50 عاماً وأنه يأمل أن يستمر هذا التعاون في المستقبل.

ووجه مظهر الشكر إلى ممثلي السوق المصرية على دعمهم المستمر للاتحاد الأفروآسيوي موضحاً أن الاتحاد يضم في عضويته حتي الآن 215 عضوا فاعلا و60 عضو غير فاعل من 52 دولة وأن عدد الأعضاء من السوق المصري يبلغ 41 عضواً وبالتالي فهو من أكبر الأسواق الداعمة للاتحاد الأفروآسيوي.