اتحاد التأمين: التخفيف من مخاطر المناخ يحقق النقل المستدام

عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة العمل الرابعة في المنطقة الخضراء، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حيث جاءت الورشة تحت عنوان «التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام»، تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050.

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.

وقام المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية بإدارة دفة الحوار خلال ورشة العمل بمشاركة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور حسام علام المدير الإقليمي للنمو المستدام CEDARE، وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC.

ورشة العمل الرابعة في المنطقة الخضراء

وتطرقت المناقشات إلى دور قطاع التأمين في دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة في اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة حيث أن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر لا يزال في مرحلته الأولى.

وتعكس هذه الخطوة أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة في دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي وأهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومي لإنشاء مركزا إقليميا لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.

توصيات الورشة

واختتمت الورشة بالإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.

كما أوصت بتعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية، ومناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر، فضلا عن سبل ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.

قطاع التأمين حياة وممتلكات

وعلى هامش ورشة العمل، قام علاء الزهيري بإلقاء الضوء على التطور الذي يشهده قطاع التأمين «حياة وممتلكات»، في الوقت الحالي بمصر، حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط 2.8 مليار دولار، وأشار إلى أنه من خلال الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2022 إلى 2026 من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 100%.