اتحاد التأمين: 75% من خسائر الشركات ناشئة عن حرائق وحوادث وكوارث طبيعية 

رصد الاتحاد المصري للتأمين، من خلال نشرته هذا الأسبوع، التطورات العالمية في مطالبات تأمين الشركات، حيث سلطت النشرة الضوء على ارتفاع قيم المطالبات، من خلال تحليل أهم أسباب الخسارة والاتجاهات الناشئة لـ530.000 مطالبة من مطالبات صناعة التأمين في أكثر من 200 دولة وإقليم بين عامي 2017 و2021، وتصل قيم هذه المطالبات إلى 88.7 مليار يورو تقريباً.

مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها

وأوضحت النشرة، أن ما يقرب من 75% من الخسائر المالية تنشأ من الحرائق، والانفجارات، والكوارث الطبيعية، وحوادث التصنيع والصيانة الخاطئة، وحوادث تصادم أو تحطم الطائرات أو تعطل الآلات.

وتطرقت النشرة إلى مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه لها، وهي التضخم والتأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه «Underinsurance»، وتأثر فروع التأمين المتخصصة بالأزمة الروسية الاوكرانية، واستقرار الخسائر الناتجة عن «كوفيد -19» مع استمرار آثار الوباء، وظهور مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، كمحرك لخسائر المسؤولية مستقبلاً.

زياة الهجمات الإلكترونية

وتابع الاتحاد، في بيانه، يأن من ضمن مشاكل المطالبات التي يجب الانتباه إليها أيضا هو تصاعد مطالبات توقف الأعمال الطارئ «CBI»، مع اضطراب سلسلة التوريد العالمية، والمطالبات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية، واستمرار تزايد التهديدات، واستمرار التكاليف القانونية والتسويات المشتقة في الارتفاع، وجودة المواد اللاصقة، وتأثيرها على تكلفة مطالبات المسؤوليات.

وأكد الاتحاد، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري لتجنب آثار التضخم، منها وضع خطة تسويقية مرنة بحيث يتم ابتكار وإتاحة منتجات تأمينية جديدة مختلفة، مع ضرورة تكثيف التواصل مع العملاء والوسطاء لزيادة التوعية التأمينية لمخاطر التضخم على العملاء الحاليين لتجنب النزاعات التي يمكن التعرض لها وقت المطالبة، وحث العملاء على عمل إعادة تقييم لممتلكاتهم الحالية تجنباً للتعرض لشرط النسبية، مع ضرورة توفير المخصصات الفنية اللازمة لمواجهة التضخم.