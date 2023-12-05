«الخارجية الفلسطينية» تدين مصادقة إسرائيل على المشروع الاستعماري «القناة السفلى»

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تُدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط «القناة السفلى»، لبناء نحو 1792 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية أنها تطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف بناء المخطط الاستعماري الإحلالي المسمى «القناة السفلى» في القدس المحتلة.