«القاهرة الإخبارية»: أمير قطر يطالب بضرورة إجبار إسرائيل على حل الدولتين 

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين، ولا يجب أن تكون المفاوضات مفتوحة بلا سقف زمني.

وأضاف أمير قطر، خلال القمة الخليجية الـ44، التي تعقد اليوم الثلاثاء في الدوحة، أن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة، وأنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، لافتًا إلى أن إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة واستهدفت البنية التحتية الهشة في غزة وقطعت كل الإمدادات الحيوية، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وأكد أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، وأن مبدأ الدفاع على النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه تل أبيب من جرائم إبادة.