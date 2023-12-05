«الحرية المصري» يعقد ندوة لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة قسم المرج بحزب الحرية المصري، بالتنسيق مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ندوة بعنوان «من أجل مصر.. والوعي الوطني»، بقيادة المحاسب جلال الزغاط، عضو الهيئة العليا، وامين محافظة القاهرة، وبإشراف ناصر حسين، أمين القسم.

يأتي هذا في إطار فعاليات حملة الحزب، «مسيرة ومسار.. من أجل التنمية الاستقرار» لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

ندوة حزب الحرية المصري

جاء هذا بحضور سيد الشاعر، أمين شؤون العضوية بالعاصمة، وأعضاء هيئة مكتب قسم المرج، وأعضاء الحزب بقسم المرج، وبعض الشخصيات العامة من المرج، وبعض من المواطنين من أبناء قسم المرج.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

حضور الندوة

وقال جلال الزغاط، أمين المحافظة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الكثير من الإنجازات خلال العشر سنوات الماضية، في البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية متطورة، ومدى التقدم الذي حققته مصر على مستوى العلاقات الخارجية ودور سيادته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين، ومنع التهجير القسري لأهل غزة ودفاعه عن الأمن القومي المصري من خلال حماية جميع الحدود المحيطة بالبلاد بتسليح الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة وقدرته على التحرك الاستراتيجي بين الدول ومع الدول لحماية المصالح المصرية، حتى أصبح الرئيس السيسي في حد ذاته أمن قومي لمصر.

وأضاف ناصر حسين، أمين قسم المرج، أنه من الواجب على الجميع الوقوف مع الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة والذهاب إلى مقرات الانتخابات والأداء، بالأصوات والوقوف أمامها لإرسال رسالة مهمة إلى العالم اجمع بتمسك الشعب المصري بالسيسي رئيسا لمصر والالتفاف حوله من أجل حماية ودعم الجبهة الداخلية لمصر، وأن نتعامل مع هذه الانتخابات الرئاسية في أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الحالي على أنها من الأعياد المصرية التي تخرج فيها الأسر المصرية والجيران والأهل إلى اللجان الانتخابية للاحتفال بهذا العيد القومي المهم والمؤثر تأثير مباشر في مستقبل مصر وأمنها القومي.