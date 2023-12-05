البابا تواضروس يدير حوارا مع كهنة كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم، كهنة كنائس قطاع مصر الجديدة ومدينة نصر، وأسرهم، في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة، بعدما التقى بكهنة عدة قطاعات بالقاهرة خلال الأسابيع الماضية.

قدم الآباء الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا على حرصه الدائم على متابعة أحوال الخدمة بكنائسهم، والالتقاء بهم والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وخدمتهم.

وأعطاهم البابا تواضروس وقتًا وفرصة لطرح أسئلتهم وأجاب عنها، وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.