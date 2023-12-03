بحضور البابا تواضروس.. انطلاق احتفالية الصحافة القبطية في كاتدرائية العباسية

انطلقت احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيوم الصحافة القبطية بحضور البابا تواضروس الثاني، بالمبنى الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

احتفالية الصحافة القبطية

ويشهد الاحتفالية عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا مرقس، مطران شبرالخيمة وتوابعها، الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، الأنبا تكلا، مطران دشنا، الأنبا يوليوس، أسقف كنائس مصر القديمة، مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، الأنبا إرميا، أسقف عام ورئيس المركز الثقافي القبطى الارثوذكسي، الأنبا روفائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، الأنبا فيلوباتير، أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

كما حضر من الكهنة منهم القمص بطرس بطرس جيد، كاهن كنيسة العذراء الزيتون «مجلة معلم الأجيال»، القمص يوحنا يسى، كاهن كنيسة العذراء الزيتون «مجلة عذراء الزيتون»، القمص بنيامين المحرقي، أستاذ بالكلية الإكليريكية، القس يوسف سمير، القس بولس حليم، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي، القس باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة العذراء الزيتون والأستاذ بالكلية الإكليريكية، القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص مارتيروس فوكيه القمص مكاري، المسؤول عن قناة كوجي القبطية للأطفال، القمص تادرس.

وجاءت الاحتفالية بيوم الصحافة القبطية في عامها الثاني على التوالي تحت عنوان «محطات للصحافة القبطية في تاريخ بلادنا المصرية»، وستشمل عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الصحافة القبطية، ومناقشة دور الصحافة والصحفيين القبطية في دعم الكنيسة وقضايا الوطن، كما سيجرى تكريم عدد من الصحفيين القبطيين المتميزين.