أسعار وعروض جديدة لباقات الإنترنت الأرضي.. الراوتر مجانا والسرعة كبيرة

الاحتياج إلى الإنترنت الأرضي أو الهوائي أصبح ضرورة يصعب الاستغناء عنها، خاصة طلاب المدارس الذين يستخدمون الخدمة في الدخول على المنصات التعليمية الرسمية، وهي بمثابة وسيلة جديدة للتعليم منذ أن طورت وزارة التربية والتعليم من المناهج خلال السنوات الأخيرة، لذا قدمت الشركة المصرية للاتصالات عروض وأسعار باقات الإنترنت الأرضي لتوصيل الخدمة إلى عدد كبير من المواطنين وقدمت الروتر مجانًا.

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات أسعار وعروض باقات الإنترنت الأرضي وقدمت الروتر مجانًا، وكذلك سمحت بسرعة كبيرة في عدد كبير من الباقات لتلبية احتياجات الأسر التي لا تستغنى عن الإنترنت في المدارس بداية من المراحل الابتدائية حتى مرحلة التعليم الجامعي.

«الوطن» ترصد تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وفقما أعلنت عنه الشرطة المصرية للاتصالات على المنصة الرسمية الخاصة بها على شبكة المعلومات الدولية جوجل، وجاءت أسعار الباقات كالتالي وفق آخر تحديث أجرته الشركة لتلك الباقات منذ شهرين فقط.

باقات We Space للإنترنت المنزلي

تتكون باقات We Space من باقات السوبر وميجا وباقات الإنترنت، بهدف تغطية احتياجات ورغبات عملاء الشركة، لهذا نستعرض معكم عروض وأسعار باقات النت المنزلي الجديدة We Space لعام 2023 حتى تتمكن من اختيار أفضل باقة مناسبة لك من بينها.

1- باقات We Space Super

تقدم باقة We Space Super سرعة تصل حتى 30 ميجابت/ثانية وبأربع اختيارات لسعة التحميل بأسعار تبدأ من 120 جنيها مصريا حتى 500 جنيه مصري يضاف لهم ضريبة القيمة المضافة 14%.

عند انتهاء سعة التحميل تنخفض السرعة إلى 256 كيلوبايت.

باقة Super 140 GB: سعة تحميلها 140 جيجابايت بسعر 120 جنيها مصريا، 136 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة Super 250 GB : سعة تحميلها 250 جيجابايت بسعر 210 جنيهات مصري، 239.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة Super 400 GB: سعة تحميلها 400 جيجابايت بسعر 340 جنيها مصريا، 387.6 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة We Space Super: سعة تحميلها 600 جيجابايت بسعر 500 جنيه مصري، 570 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

2. باقات We Space Mega

تقدم هذه الباقات سرعة إنترنت تصل إلى 70 ميجابت/ ثانية وبحسب قدرة تحمل الخط الأرضي وتوفر 3 سعات تحميل بأسعار مختلفة.

عند انتهاء سعة التحميل تنخفض السرعة إلى 256 كيلوبايت ويمكن شحن باقات إضافية. مدة الاشتراك في الباقة 30 يوماً وتجدد تلقائياً في حال وجود رصيد في الحساب.

باقة Mega 140 GB: سعة التحميل 140 جيجابايت بسعر 220 جنيها مصريا، 250.8 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة Mega 250 GB: سعة التحميل 250 جيجابايت بسعر 310 جنيهات مصري، 353.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة Mega 600 GB: سعة التحميل 600 جيجابايت بسعر 600 جنيه مصري، 684 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

3. باقات We Space Ultra

باقة Ultra تأتي بنفس الباقات السابقة بنفس الشروط وسعات التحميل مع اختلاف السرعة لتصل إلى 100 ميجابت/ ثانية وبحسب قدرة تحمل الخط الأرضي. عند انتهاء سعة التحميل تنخفض السرعة إلى 256 كيلوبايت.

باقة Ultra 140 GB: يحصل فيه المستخدم على 140 جيجابايت في مقابل 320 جنيها قبل الضريبة أي 364.8 جنيه بعد احتسابها.

باقة Ultra 250 GB: ويحصل المشترك على 250 جيجابايت بسعر 410 جنيهات يضاف إليهم 14% ضريبة ليصبحوا 367.4 جنيه.

باقة Ultra 600 GB: يحصل فيه المستخدم على 600 جيجابايت في مقابل 700 جنيه قبل الضريبة أي 798 جنيها بعد احتسابها.

4. باقة We Space Max

أكبر باقات We المتاحة للاستخدام المنزلي. تعطي هذه الباقة المشترك سرعة تصل إلى 200 ميجابت/ ثانية بحسب قدرة تحمل الخط وسعة تحميل 1 تيرابايت. للاشتراك في هذه الباقة يتطلب الأمر الاشتراك في إحدى باقات We Space Ultra لمدة شهر كشرط أساسي للترقية لهذه الباقة.

سعر باقة We Max هو 1000 جنيه مصري أي 1140 جنيها بعد الضريبة ويسري عليها ما يسري من شروط وأحكام ما يسري على باقي الباقات.

خطوات الاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي

- يتوجه الراغب في الاشتراك في باقات النت المنزلي إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات.

- ثم يتم اختيار باقة النت المناسبة للعميل، مع تقديم المستندات المطلوبة لذلك.

- يتم تفعيل الخدمة للعميل خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

- ثم يتم إرسال رسالة للعميل بها اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

- ثم يتم استلام الراوتر من الفرع او من خلال طلب خدمة التركيب.