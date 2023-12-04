رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الاتصالات الفلسطينية» تكشف تفاصيل انقطاع الإنترنت بقطاع غزة

كتب:

منى السعيد
10:51 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
انقطاع الانترنت والاتصالات عن غزة

انقطاع الانترنت والاتصالات عن غزة

كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال، عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في كل قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة

وقالت الشركة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أهلنا الكرام في الوطن الحبيب.. نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، بسبب تعرض المسارات الرئيسية، التي تم إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى».

واختتمت البيان قائلا: «حماكم الله وحمى بلادنا».

قوات الاحتلال تتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن دفاع الاحتلال يتوسع في عملياته البرية في كامل قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال أصبحت حذره، فهي لا تدخل أي مبني قبل التأكد من أنه خالي من الأفخاخ، وقد تم اقتحام مناطق مأهولة مما يؤكد على التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: «نطالب المؤسسات الدولية بأن تتأكد من سلامة مختطفينا في قطاع غزة، وتقديم الدواء لهم، كما أنه تم نقل قوات محددة من محيط غزة قبل 7 أكتوبر، لكن هذا يجري بشكل دوري وحسب تقييم التهديدات».

اقرأ المزيد:

استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب في قصف إسرائيلي على غزة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه غزة

دخول 98 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح

«جوتيريش» يطالب الاحتلال الإسرائيلي بتجنب أي تصعيد في قطاع غزة

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي: مصممون على تحقيق أهدافنا في غزة
بقلم منى السعيد