تعطل بعض خدمات الإنترنت في مصر.. 7 طرق للحل اختار منها واحدة فورًا.. |عاجل

انقطاع الإنترنت أو تعطل الخط الأرضي، مشكلة تواجه الكثيرين، والبعض يبحث عن طرق تقديم الشكاوى للشركة المصرية للاتصالات we، وبخاصة بعد تعطل الخدمات في بعض الأماكن وهو ما دعا الشركة لإصدار بيانا بشأنه.

مشاكل الإنترنت

العمل على سرعة التواصل مع جميع العملاء الذين يعانون من مشكلة انقطاع الإنترنت أو تعطل الخط الأرض، تتعامل معه الشركة المصرية للاتصالات we، بسرعة ودقة شديدة من خلال طرق تقديم الشكاوى التي أتاحتها للعمل «وأنت في بيتك»، وفق بيان الشركة.

سرعة حل المشكلات التي يواجهها المواطنون، هو هدف الشركة المصرية للاتصالات we، التي حددت 7 طرق لتلقي الشكاوى، كالتالي:

- التوصل مع الشركة من خلال أي خط محمول أو أرضي على الرقم 19777.

- الاتصال من خط WE على الرقم: 111 أو 01555000111.

- التواصل عبر البريد الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات care@te.eg.

- التوجه إلى أقرب سنترال لتقديم شكاوى ضعف الإنترنت أو انقطاع الخدمة عن الخط الأرضي.

- يمكن أيضًا التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي: Customer.care@te.eg

طريقة تقديم شكاوى خدمة الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن طريقة تقديم شكاوى الإنترنت، وخصصت رابط إليكتروني هو بوابة الحكومة المصرية للمواطنين، والمخصص لسرعة الإبلاغ عن كل ما يتعلق بأعطال التليفونات الأرضية، كما أتاحت أيضا تقديم الشكاوى عبر موقع زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.