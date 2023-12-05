عرض برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية مروة فهمي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مصر وفلسطين.. دعم مستمر وجهود مكثفة لحل القضية منذ عام 1948».

بدء العدوان على قطاع غزة

ومنذ عام 1948، لم تتخلَ مصر عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر جليا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة كثفت مصر من جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي.

الجهود المصرية ما زالت مستمرة

وتعاونت مصر بالتعاون مع قطر وبشراكة أمريكية بجهود متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة.

ورغم عودة القتال، إلا أن الجهود المصرية مازالت مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة لحلحلة القضية الفلسطينية التي تمثل الاهتمام الأول للأمن القومي المصري.