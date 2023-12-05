صحيفة عبرية: الفصائل الفلسطينية استخدمت جواسيس أثناء التخطيط ليوم 7 أكتوبر

أوضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنها تتوقع استخدام الفصائل الفلسطينية جاسوسا لاستكشاف قاعدة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة أثناء التخطيط لهجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، بحسب مصدر استخباراتي إسرائيلي لصحيفة الـ«جارديان»، مستندًا إلى خريطة تم العثور عليها بعد القتال.

تطور قدرات الفصائل

وأشار الجيش الإسرائيلي في مؤتمرات صحفية إلى أن الفصائل تمتلك معلومات استخباراتية حول مواقع منازل قادة الأمن في الكيبوتسات المختلفة وتهدف إلى ضربهم في بداية كل هجوم، وبحسب مسؤولي دفاع، كان لدى الاستخبارات العسكرية معلومات مفصلة عن خطة الفصائل لاختراق حدود غزة في عشرات النقاط ومهاجمة العشرات من البلدات ومواقع الجيش لأكثر من عام قبل هجوم الفصائل الضخم – مع ظهور العلامات الأولى لخطة عملياتية في أيدي الجيش منذ عدة سنوات.

تحذيرات من مراقبة الجيش

وكانت هناك أيضًا تحذيرات من مراقبات الجيش على حدود غزة، اللاتي أبلغن عن استعدادات الفصائل بالقرب من السياج الحدودي، ونشاط الطائرات دون طيار في الأشهر الأخيرة، وجهودها لتدمير الكاميرات، والاستخدام المكثف للشاحنات والدراجات النارية، وحتى التدريبات لقصف الدبابات.

رفض المسؤوليين الإسرائيليين

على الرغم من حصولهم على وثيقة مكونة من 40 صفحة تعرض خطة الفصائل بتفاصيل دقيقة، رفض المسؤولون الإسرائيليون الخطة باعتبارها مفرطة في الطموح، حيث ذكر أحد التقييمات أنه «لم يكن من الممكن بعد تحديد ما إذا كانت الخطة قد تم تنفيذها بالكامل» حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن «قبولها وكيف سيتم إظهارها».

توقع دور العمال الفلسطينيين

قبل الحرب، كانت إسرائيل قد رفعت عدد تصاريح الدخول لعمال غزة إلى إسرائيل، وتزايدت الشكوك منذ ذلك الحين بأن بعض هؤلاء العمال ربما جمعوا معلومات استخباراتية عن المجتمعات الحدودية في غزة استخدمتها الفصائل في هجماتها في 7 أكتوبر.

إلغاء تصاريح الفلسطينيين عقب طوفان الأقصى

وألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل بعد اندلاع طوفان غزة واحتجزت آلاف العمال الفلسطينيين في مركز احتجاز في قاعدة عناتوت العسكرية وسجن عوفر الواقعين في الضفة الغربية. ومنذ ذلك الحين، رحل آلاف العمال إلى غزة.