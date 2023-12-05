أمين الفتوى: وضع حاجز خشبي أمام المصلي لا يخالف الشرع

ردا على استفسار متصل حول حكم وضع حائل خشبي أمام المُصلي، وذلك لكبار السن الذين يصلون على كرسي، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ وضع الحائل يرفع الحرج عمن اضطر للمرور أمام المصلي، أي الإثم الذي قد يرتكبه من يمر أمام المصلي.

وضع الحائل الخشبي أمام المصلي ضرورة في بعض الحالات

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ وضع الحائل الخشبي أمام المصلي في هذه الحالة، يتوافق مع الشريعة التي جاء بها النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، وذلك لـ التيسير على المصلين.

لا تسمع لمن يتحدث دون علم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا تسمع لرأي الشخص الذي يتحدث دون علم، فما تفعله هو ما وافق الشرع، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم».

واستطرد «كمال»، «في ناس ممكن تمر أمام المصلى، والحاجز ضروري في هذه الحالة، طالما هناك مسافة كبيرة بين الإمام والمصلى، فأكيد فيه ناس هتمر من أمامه، فهذه تُسمى السترة».