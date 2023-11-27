أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة جالسا لقيام الليل بسبب المرض

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى «صابرين»، حول ما حكم صلاتها وهي جالسة بسبب المرض وهل حقا تأخذ نصف الأجر؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هي مريضة ولا تقدر على الصلاة، والمرض في الشريعة الإسلامية عذر من الأعذار، وهناك بشرى من سيدنا النبي في هذا الأمر إنها لها الأجر كامل طالما مريضة حتى لو لم تقم بها»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

وتابع: «الإنسان اللي مريض وكان قبل المرض كان بيصلي قيام الليل والنوافل، ولا يستطيع أن يقوم بها فله الأجر والثواب كامل حتى لو لا يقوم به، وأيضا السيدة هنا مريضة فعليها الصلاة جالسة ولها الأجر كاملا».