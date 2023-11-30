«أزهري»: ليلة الجمعة من أكثر الأوقات المستحب فيها كثرة الصلاة على النبي

قال الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه يتوجب على المسلم ألا يضيع على نفسه فرصة الدخول إلى الله – عز وجل - من باب سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، ومحبته، والتقرب بهذه العبادة العظيمة، من خلال اتباع سنته وكثرة الصلاة عليه.

«قابيل»: من المستحب الصلاة على النبي قبيل أذان مغرب ليلة الجمعة

وأضاف «قابيل»، خلال استضافته ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتله، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه هناك أوقات يُستحب فيها كثرة الصلاة على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، خاصةً ليلة الجمعة، «قبيل أذان مغرب ليلة الجمعة، علينا الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب محمد»، مُستشهدا على كلامه ببيت من الشعر: «شمْسُ الخميس إذا تغيب .. زد في الصّلاةِ على الحبيب».

أحد صيغ الصلاة على سيدنا محمد

وتابع العالم الأزهري، تالياً أحد صيغ الصلاة على سيدنا محمد: «اللهم صلَّ صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبي تنحل به العقد وتنكشف به الكرب وتُقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله، اللهم صلَّ على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، حق قدره ومقداره العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين»، «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وارزقنا اللهم حالاً من حاله، صلى الله عليه وسلم».