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رئيس الجالية المصرية بروسيا: البعثة الدبلوماسية ساهمت في نجاح الانتخابات

كتب:

إبراهيم الديهي
09:34 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس الجالية المصرية في روسيا

رئيس الجالية المصرية في روسيا

وجه أيمن العيسوي رئيس الجالية المصرية في روسيا، الشكر للبعثة الدبلوماسية على جهودها في الانتخابات الرئاسية، وتسهيل تصويت أبناء الجالية المصرية في روسيا، مشيرا إلى أن جميع الطوائف شاركت في الانتخابات بكل قوة للتأكيد على الوقوف بجوار الدولة المصرية.

البعثة الدبلوماسية سهلت العملية الانتخابية

وأضاف رئيس الجالية المصرية في روسيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو، قام بجهود كبيرة خلال الانتخابات، وهو ما ساهم بقوة في الإقبال على المشاركة الفعالة، مشيداً بإقبال كل أبناء الجاليات المصرية في كل دول العالم.

العيسوي: أطالب الشعب المصري بالمشاركة بقوة في الانتخابات

وطالب رئيس الجالية المصرية في روسيا، كل أبناء الشعب المصري في الداخل للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي تقام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن مشاركة المصريين خير رد على كل ما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، خاصة مع اشتعال كل الجبهات في دول الجوار.

وأكد أنه يدعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته، خاصة رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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