عاجل.. «المصرية للاتصالات» تعلن موعد عودة الإنترنت إلى العمل بعد تعطل بعض الخدمات

تعرضت بعض الخدمات عبر الإنترنت للعطل خلال الساعات القليلة المقبلة، ما دفع شركة المصرية للاتصالات إلى إعلان بيان تفصيلي تكشف فيه سبب المشكلة وموعد عودة عمل الإنترنت بشكل كامل.

زيادة سرعة الإنترنت

في بعض الأحيان يكون السبب في بطء إشارة الواي فاي، التحميل الزائد على الشبكة الواحدة، مما يؤدي إلى ضعف الاتصال بالإنترنت، بحسب ما ورد في صحيفة «ذا صن» الأيرلندية، لذلك يمكن اتباع خطوة بسيطة لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي، تتمثل في فصل الأجهزة غير المستخدمة والمُسجلة على شبكة الواي فاي، مثل التليفزيون أو اللاب توب.

بعد فصل الأجهزة غير المستخدمة ومتصلة بالواي فاي، يؤدي ذلك إلى عمل جهاز الراوتر بكفاءة تامة وتوفير إنترنت أسرع، كما أنه يجب تجنب ترك وحدات تحكم الألعاب «فيديو جيم» قيد التشغيل، وتجنب تنزيل تحديثات كبيرة لأجهزتك للحفاظ على باقة الإنترنت، وفق ما أوضحته مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

الحفاظ على باقة الإنترنت

وللحفاظ على باقة الإنترنت، يمكن تحديد السرعة المستخدمة، عن طريق اتباع عدة خطوات، وذلك بحسب الدليل المستخدم الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

- قم بتوصيل الحاسوب أو الهاتف الخاص بك بجهاز التوجيه «الراوتر».

- افتح متصفحك واكتب 192.168.1.1 في الأعلى ثم اضغط دخول.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وغالبًا تكون كلمة «admin».

- ثم أدخل كلمة المرور والتي ستجدها في ظهر جهاز الراوتر.

- بعد الإدخال ستظهر لك قائمة منسدلة تختار منها WLAN.

- ثم تقوم بتغيير الـ Mode إلى خيار 802.11b/g وبعد ذلك ستجد أن خيار Rate أصبح مفعلا بقائمة منسدلة جديدة، وستجد فيها جميع سرعات الإنترنت من واحد إلى 30 ميجا.

- قم باختيار السرعة المناسبة لك واضغط على Submit.