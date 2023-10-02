وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت زادت 10 أضعاف باستثمارات 100 مليار جنيه

تحدث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الشبكة المحلية «الإنترنت الثابت وخدمات المحمول»، مشيرا إلى أنه جرى مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، مضيفا أن تقوية شبكة الإنترنت تمت باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.

فى عام 2017 كان متوسط سرعة الانترنت فى مصر 5.4 ميجابايت ثانية

أضاف خلال مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «في عام 2017، كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4 ميجابايت ثانية، وفي عام 2019، تم إطلاق مشروع ضخم باستثمارات 100 مليار جنيه لتقوية شبكة الإنترنت، وأننا بدأنا تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، ونعمل على ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية».

سرعة الإنترنت في مصر زادت 10 أضعاف هذ العام

وأوضح وزير الاتصالات قائلا: «سرعة الإنترنت في مصر زادت 10 أضعاف هذ العام، بمعدل 54.3 ميجابايت ثانية، إضافة إلى زيادة عدد المشتركين 4 أضعاف، مضيفا أننا لدينا فرصة كبيرة لتصبح مصر مقصدا للشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد»، متابعا «هناك طلب متزايد على المتخصصين في إنشاء منظومات برمجية للتحكم في السيارات الكهربائية».

القطاع أصبح قادرا على استيعاب كل التخصصات

ولفت إلى أننا وضعنا استراتيجية متكاملة، لنشر العلم والمهارات والثقافة الرقمية، لدينا مجموعة من المبادرات لنشر الوعي الرقمي في كل مراحل التعليم الأساسي والجامعي، ونوفر مبادرات لإكساب خريجي الجامعات غير التكنولوجية، مهارات قطاع الاتصالات، مختتما أن القطاع أصبح قادرا على استيعاب كل التخصصات، لذلك نستهدف الالتحاق بوظائف ذات قيمة عالية».