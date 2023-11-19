وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا بمتوسط سرعة الإنترنت منذ 2020

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية ركزت منذ عام 2019 على تنمية البنية التحتية المعلوماتية، فكنا في عام 2019 وفقا للتقارير الصادرة من الشركة العالمية المتخصصة في قياس متوسط سرعة الإنترنت، كان ترتيب مصر رقم 40 بين دول أفريقيا، بينما منذ عام 2020 ترتيب مصر أصبح الأول على مستوى القارة.

كفاءة البنية التحتية الرقمية

وأضاف «طلعت»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ثبات واستقرار وكفاءة البنية التحتية الرقمية أثر في صناعة التعهيد، فعندما اجتاح فيروس كورونا لجأت الشركات للعمل من المنازل للموظفين كلهم.

وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية استوعبت هذه الأحمال التي تضاعفت مع بداية كورونا، والشركات قدرت ذلك، وبعد هدوء الجائحة بدأت في التوسع أكثر بمراكز التعهيد لها مصر.

مبادرات الوزارة للتدريب مجانية لكل المواطنين

ولفت أن هذه الشركات وجدت أن البنية التحتية في مصر قادرة على هذا الاستيعاب بجانب الكفاءات والمهارات الكثيرة مع زيادة التركيز على التدريب بالمبادرات كلها التي تطرحها الوزارة المجانية والتي تستهدف المواطنين كلهم.