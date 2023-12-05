افتتاح مقر جديد لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، مقرًا جديدًا لمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالسوق التجارية بمحطة مصر، إذ تشارك به عدة جهات حكومية وخاصة لعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر والدواجن والبيض والزيوت والمكرونات والألبان والدقيق.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط.

توفير سكر بـ27 جنيها

عقب ذلك، تفقد نائب المحافظ عددًا من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمخابز بنطاق الأحياء، للوقوف على انتظام العمل ومدى توافر السلع الأساسية بكميات وافرة للمواطنين، ومتابعة توافر سلعة السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو.